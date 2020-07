Faux ! l'UE n'a pas rouvert son espace Schengen au Sénégal

Les restrictions de l’Union européenne (Ue) ne sont pas levées. Le Sénégal ne peut toujours pas fouler l’espace Schengen en cette période de pandémie. La démentie a été apportée par les autorités du ministère des Transports aériens suite à l'information de I-radio selon laquelle l'Ue avait rouvert son espace aérien au Sénégal.



I-radio qui a cité la Directrice de la Santé publique, informe que la Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a donné l’information ce mercredi, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), lors de son passage pour vérifier le dispositif mis en place pour la reprise des vols internationaux, prévue ce 15 juillet, 2020.



« Notre diplomatie a joué un très grand rôle. J’ai dû entendre, cela reste à vérifier de manière officielle, que les restrictions de l’Union européenne ont été levées pour le Sénégal. Dès que nous avons entendu cette information, nous avons déposé au niveau du ministère des Affaires Etrangères, pour les diplomates de l’UE, un document qui a été accepté. On nous parlait d’un certain taux d’attaque. Nous ne dormons pas sur nos lauriers, mais le Sénégal est train de gérer cette pandémie de la façon la plus adéquate possible », a-t-elle laissé entendre, selon la radio.