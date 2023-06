Faux! Me Ngagne Demba n'a pas été arrêté

L'information relayée par Jotna Tv, la plateforme digitale du parti Pastef Les Patriotes, faisant état de l'arrestation de Me Ngagne Demba est fausse. Ce dernier, membre de Pastef, n'a pas été arrêté et sa maison n'a jamais été vandalisée", a fait savoir Abass Fall, responsable de Pastef sur sa page Facebook.



"Dans la bataille psychologique tout est permis. Maître Ngagne Demba n'a pas été arrêté. Sa maison n'a jamais été vandalisée. Sa famille se porte bien et lui aussi se porte très bien", a écrit Abass Fall.