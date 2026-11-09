Faux médicaments : une mobilisation multisectorielle enclenchée au Sénégal du 22 au 27 novembre

En prélude à la Semaine nationale de lutte contre les faux médicaments, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a accueilli la réunion d'installation du comité de pilotage de cet événement majeur. Selon les services dudit ministère, cette instance regroupe plusieurs départements ministériels, des structures publiques, des organisations de la société civile ainsi que divers acteurs engagés dans la protection de la santé publique.



Prévue du 22 au 27 novembre, cette semaine nationale est organisée sous l'égide de l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP Sénégal). Le programme sera rythmé par des panels d'experts, des journées scientifiques et des campagnes de sensibilisation à grande échelle visant à informer le grand public sur les dangers de la consommation de médicaments falsifiés ou d'origine douteuse.



Présidant la rencontre, la Directrice générale de l’ARP, Dr Aïssatou Sougou, a insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et la synergie d'action entre l'ensemble des parties prenantes pour assurer une protection optimale des populations.



Rappelant que la lutte contre ce marché illicite relève d'une responsabilité collective, les autorités sanitaires appellent à une mobilisation générale afin de garantir l'accès exclusif à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité sur toute l'étendue du territoire.