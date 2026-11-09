Football : Lamine Ndiaye réalise un triplé historique avec l'USM Alger et s'impose pour les CAF Awards 2026

Le technicien sénégalais Lamine Ndiaye accumule les succès majeurs depuis sa prise de fonction à la tête de l'USM Alger en février 2026. L'entraîneur mène le club algérois vers la conquête de la Coupe d'Algérie 2026, de la Coupe de la Confédération de la CAF 2026 et de la Supercoupe de la CAF 2026 au cours de sa première année de mandat.
Cette série de victoires continentales et nationales place le tacticien parmi les prétendants au titre de Meilleur entraîneur de l'année aux CAF Awards 2026. L'ancien sélectionneur du Sénégal devance plusieurs techniciens du continent grâce à ce parcours accompli en seulement sept mois de compétition.
Cette série de victoires continentales et nationales place le tacticien parmi les prétendants au titre de Meilleur entraîneur de l'année aux CAF Awards 2026. L'ancien sélectionneur du Sénégal devance plusieurs techniciens du continent grâce à ce parcours accompli en seulement sept mois de compétition.
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