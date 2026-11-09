Premier League : Nicolas Jackson élu joueur du mois d'octobre

Transferé cet été du côté d'Aston Villa, Nicolas Jackson enchaîne les bonnes performances en Angleterre. L'attaquant international sénégalais de 25 ans a été officiellement élu Joueur du mois d'octobre 2026 en Premier League, récompensant une série de prestations décisives sous le maillot des Villans.



Au cours du mois d'octobre, Jackson, s'est montré particulièrement prolifique. Auteur de 4 buts en 4 rencontres de championnat, l'avant-centre sénégalais s'est illustré en marquant face à Brentford (2-2) et Fulham (1-1), avant d'inscrire un doublé contre Manchester City lors de la victoire 2-1.



Ses performances s'étendent également à la scène européenne. Jackson confirme son impact en Ligue des champions avec 3 réalisations inscrites sous les ordres d'Unai Emery. L'international sénégalais a poursuivi sur sa lancée ce dimanche 8 novembre en trouvant à nouveau le chemin des filets lors du match nul (4-4) sur la pelouse de Manchester United.



Après son départ de Chelsea l'été dernier, le numéro 9 sénégalais a trouvé à Villa Park un cadre favorable pour exprimer son potentiel et relancer sa carrière au plus haut niveau du football anglais.