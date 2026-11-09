RDC : Plus de 500 militaires condamnés depuis 2025, dont 381 à la peine de mort

La justice militaire congolaise poursuit le jugement des manquements à la discipline au sein de l'armée. Le vendredi 6 novembre, le tribunal militaire de la garnison de Goma, siégeant à Walikale dans la province du Nord-Kivu, a condamné à mort 66 soldats de l'armée congolaise. Les chefs d'accusation portaient sur la « lâcheté devant l'ennemi », la « révolte militaire » et le « refus d'obéir aux ordres ».



Cette procédure selon RFI,fait suite à des événements survenus le 20 octobre à Ntoto. La police militaire y avait interposé un barrage pour stopper des soldats en provenance du front. L'altercation qui s'en est suivie a donné lieu à un échange de tirs ayant causé la mort d'un militaire et d'un civil. À l'issue de 12 jours de débats, la juridiction a également infligé dix ans de prison à un sergent et acquitté quatre autres militaires.



Ce jugement porte à 237 le nombre de militaires condamnés au cours de l'année 2026, dont 114 à la peine capitale, à travers six procès recensés. Les audiences tenues à Uvira (Sud-Kivu) ont débouché sur 45 peines de mort. À Beni, trois officiers ont écopé de la peine maximale pour désertion et violation de consignes. À Kisangani, 58 soldats du même régiment que ceux de Walikale ont été condamnés à trois ans de prison.



En 2025, les tribunaux de Bukavu et de Musienene avaient déjà prononcé 267 peines de mort. À Kinshasa, deux généraux s'étaient vu infliger un an de prison pour lâcheté devant l'ennemi lors des événements de Goma. Au total, huit procès majeurs comptabilisent au moins 507 condamnations de militaires depuis le début de l'année 2025, dont 381 peines de mort.



Pour rappel, la RDC a levé en mars 2024 le moratoire sur les exécutions capitales qui prévalait depuis 2003. Selon les recensements d'Amnesty International, aucune exécution n'a toutefois été enregistrée dans le pays en 2025.