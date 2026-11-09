Drame de Lompoul : le CORED rappelle les médias à l'ordre sur l'usage des images d'archives et le respect de la dignité humaine

Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias interpelle les professionnels de l'information à la suite de la couverture journalistique du naufrage survenu au large de Lompoul. Dans un communiqué rendu public ce lundi 9 novembre 2026, l'organe d'autorégulation indique avoir constaté que « dans le traitement de l'information sur le chavirement d'une pirogue de migrants à Lompoul, une dizaine de publications de ce lundi 9 novembre 2026 ainsi que des sites d'informations ont publié des images d'archives sans la mention de rappel ».



L'instance professionnelle précise que ces photographies, d'après le communiqué du CORED, « montrent des sauveteurs transportant le corps d'un migrant sénégalais mort au large de Dakar alors qu'il tentait de rejoindre les Canaries, le 24 juillet 2023 ». L'organisme souligne que « ne pas indiquer la précision "images d'archives" peut être source de manipulation, mais surtout peut induire les lecteurs en erreur, car pouvant faire croire que ce sont des images de ce drame survenu à Lompoul (dans la région de Louga) le samedi 7 novembre 2026 ».



L'organe de régulation insiste sur « la nécessité du respect de la dignité humaine » et lance un appel aux acteurs des médias pour « un traitement responsable voire humain de l'émigration irrégulière dont les conséquences sont déjà douloureuses pour les familles des victimes ». Le CORED évoque également « la nécessité de veiller à la préservation et à la protection des âmes sensibles et/ou vulnérables », tout en rappelant les dispositions de l'article 18 du Code de la presse et de l'article 3 de la Charte des journalistes du Sénégal sur la protection de la personne humaine.