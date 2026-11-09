Poursuivi par la CPI pour crimes au Darfour : l'ancien dignitaire soudanais Ahmed Haroun réinterpellé

Ahmed Haroun, ancien responsable de la sécurité sous le régime d'Omar el-Béchir et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), a de nouveau été interpellé par les autorités militaires soudanaises à Omdurman, près de la capitale Khartoum.



Selon les déclarations de son équipe de défense, l'interpellation est survenue ce dimanche. Les avocats d'Ahmed Haroun précisent qu'aucun motif officiel n'a été communiqué par les autorités et que son lieu de détention reste à ce jour inconnu. Poursuivi par la CPI pour des « crimes contre l'humanité et des crimes de guerre » commis au Darfour entre 2003 et 2004 incluant des « meurtres, des viols, des tortures et des déplacements forcés de populations », l'ancien ministre a constamment rejeté l'ensemble de ces accusations.



Arrêté une première fois en 2019 dans la foulée de la chute d'Omar el-Béchir, Ahmed Haroun s'était évadé en avril 2024 à la faveur de l'attaque de son établissement pénitentiaire, survenue au début des affrontements armés entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide (RSF).Son conseil d'avocats suggère que cette nouvelle arrestation pourrait faire suite à une récente intervention médiatique. Dans un entretien diffusé sous forme de podcast, Ahmed Haroun déclarait que, malgré des divergences ponctuelles, sa formation politique et l'armée maintenaient un front uni face aux RSF.



Le Parti du Congrès national a vivement réagi en exigeant la libération immédiate de son cadre, dénonçant une détention motivée par la liberté d'opinion. À l'opposé, les organisations de défense des droits humains réitèrent leur appel à un transfert sans délai du suspect vers La Haye afin qu'il réponde des charges retenues contre lui par la CPI.



Cette action judiciaire s'inscrit dans un contexte d'intensification du conflit armé entre l'armée et les RSF. Les Nations unies et plusieurs organismes internationaux continuent de documenter de graves violations du droit international humanitaire imputées aux deux parties belligérantes, en particulier dans la région du Darfour.