Tentative de corruption à Joal : deux passeurs présumés piégés par la gendarmerie

La brigade territoriale de Joal, relevant de la compagnie de gendarmerie de Mbour, vient de porter un coup dur à un réseau de trafic de migrants. Deux organisateurs présumés ont été interpellés en « flagrant délit de corruption » après avoir tenté de soudoyer le commandant de la brigade. L'opération s'est soldée par la saisie d'une embarcation, de matériel logistique et l'interpellation de neuf candidats à l'émigration clandestine.



Selon les services de la gendarmerie qui donnent l’information, l'affaire débute quelques jours plus tôt lorsque M. Diallo, originaire de Saint-Louis, et son présumé complice B. Faye s'installent à Joal. Durant plusieurs jours, les deux hommes orchestrent les préparatifs de la traversée : recrutement de candidats, hébergement dans deux maisons distinctes de la ville, collecte des contributions financières et acquisition de carburant.



Conscient de la surveillance accrue exercée sur les côtes et craignant un arraisonnement de leur embarcation, M. Diallo choisit la carte de la corruption. Accompagné de B. Faye, il se rend à la brigade pour négocier la neutralité des forces de l'ordre en échange de deux millions de francs CFA.



Flairant le stratagème, le commandant de brigade feint de s'intéresser au projet afin de réunir les éléments matériels indispensables à une inculpation irréfutable. Après une première prise de contact infructueuse le 2 novembre, les suspects reviennent le lendemain. Un gendarme est alors dépêché pour identifier formellement la pirogue destinée au voyage.



De retour dans les locaux de l'unité, M. Diallo sort la somme convenue et la dépose sur la table de l'officier. Le gendarme en chef laisse le mis en cause compter et déposer l'intégralité des fonds avant de procéder à son interpellation, rappelant fermement les valeurs d'intégrité et d'honneur de la gendarmerie nationale.



Saisies matérielles et interpellation de neuf candidats

Dans la foulée de cette arrestation, une descente menée sur la plage du quartier Santhie 3 a permis aux éléments de la brigade de saisir la pirogue ciblée ainsi que plusieurs bidons d'essence. Les forces de l'ordre ont également investi les lieux d'hébergement pour déloger et conduire au poste les neuf candidats à l'émigration qui y stationnaient. Une somme additionnelle de 210 000 F CFA a par ailleurs été découverte en possession de M. Diallo.



Cette affaire illustre la complexité croissante des réseaux de passeurs, qui n'hésitent pas à tenter de corrompre les représentants de l'ordre pour mener à bien leurs projets illicites.



Au terme de l'enquête préliminaire, les deux principaux suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour, Augustin Yakhar Faye, qui devra statuer sur les suites judiciaires à donner à cette procédure.