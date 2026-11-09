Finance climat et transition : Ce qui se joue réellement à la COP31 d'Antalya

La 31e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) s'est ouverte aujourd'hui à Antalya, en Turquie, dans un climat d'urgence absolue où « chaque fraction de degré compte ». Cet événement se déroule du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie.



Alors que le globe subit des « sécheresses intenses, la pénurie d’eau, des incendies violents, l’élévation du niveau des mers, la fonte des glaces polaires et le déclin de la biodiversité », ce sommet international ambitionne de « faire progresser la transition vers l’abandon des combustibles fossiles » et de « mobiliser les financements nécessaires à l’atténuation et à l’adaptation ».



Malgré un « contexte de profondes divisions géopolitiques », la conférence entend prouver que le multilatéralisme reste « une réponse crédible à la crise climatique ».



Cette mobilisation internationale s'inscrit directement dans le prolongement de l'Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 lors de la COP21 et entré en vigueur le 4 novembre 2016.



Ce traité « juridiquement contraignant », qui rassemble aujourd'hui 194 Parties, rappelle que le dérèglement du climat constitue « une urgence mondiale qui dépasse les frontières nationales ».



Pour y faire face, l'accord fixe pour ambition de « limiter à 2 °C le réchauffement planétaire au cours du siècle présent, tout en poursuivant l’action menée pour le limiter encore davantage à 1,5 °C », tout en instaurant une obligation de « fournir aux pays en développement des ressources financières » indispensables à leur transition énergétique et à leur résilience.



Pour transformer ces objectifs en actions concrètes, l'Accord de Paris s'appuie sur « un cycle quinquennal, au cours duquel les pays mènent des actions climatiques toujours plus ambitieuses ». Au cœur de ce dispositif, chaque État doit soumettre un plan national révisé la « contribution déterminée au niveau national » (CDN) détaillant ses engagements d'atténuation et d'adaptation.



Évalué collectivement lors des bilans mondiaux réguliers et encadré par les règles opérationnelles finalisées à la COP26 de Glasgow, ce mécanisme demeure le pilier central d'une « transition vers un monde à zéro émission nette ».