Fc Metz: De nouvelles rassurantes pour Pape Matar Sarr, blessé à la cuisse

Sorti dès la 37e minute lors du derby contre Strasbourg (1-2), dimanche, à cause d'une grosse béquille à une cuisse, Pape Matar Sarr, le milieu sénégalais du FC Metz, pourra rapidement reprendre l'entraînement et sera donc opérationnel pour le déplacement de dimanche prochain à Nice, rapporte L'Equipe.



Des nouvelles rassurantes pour le jeune milieu sénégalais (18 ans), issu de Génération Foot, un centre de formation partenaire du FC Metz. La même source d'ajouter qu' « après avoir suivi des soins ce lundi et sans doute mardi, il devrait pouvoir reprendre l'entraînement mercredi au plus tard. Il sera donc opérationnel pour le déplacement de dimanche (15 heures) à Nice. »