Fédération Sénégalaise de Lutte: La Direction Générale des Sports suspend le processus

L’Association nationale des lutteurs en activité a obtenu gain de cause après avoir dénoncé, mercredi, des irrégularités liées à la création d’une nouvelle fédération de lutte. Dans une note publiée ce jeudi 11 septembre 2025, le Directeur général des Sports, Mama Laye Mbaye, a informé le président du Comité national de gestion de lutte (CNG) de la suspension du processus électoral de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL).





« Dans le cadre de l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL), la liste provisoire des associations habilitées à voter fait l'objet de contestations de la part de certains acteurs de la lutte », a-t-il précisé.



Afin d'assurer la transparence et la légitimité du processus électoral, la Direction générale des Sports suspend, jusqu'à nouvel ordre, le chronogramme et informe de la mise en œuvre des mesures suivantes :



-Les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports mèneront une vérification approfondie des affiliations des associations aux niveaux national et déconcentré en rapport avec les comités régionaux de gestion de la lutte;



-Une commission électorale autonome sera mise en place pour organiser l'Assemblée générale élective de la Fédération en toute impartialité;



Le Directeur général des Sports précise qu’un nouveau chronogramme sera communiqué à l'ensemble des parties prenantes dans les meilleurs délais.