Félix Tshisekedi reçu en grande pompe par Yoweri Museveni à Entebbe

Parade d’honneur…21 coups de canon…Yoweri Museveni, le président ougandais, est venu lui-même accueillir Félix-Antoine Tshisekedi, son homologue congolais. Plus d’une heure d’entretien en tête-à-tête avant d’élargir cette réunion à des collaborateurs.



Les deux hommes avaient beaucoup à se dire. Au menu, les questions liées à l’insécurité dans la région des Grands Lacs. Les deux présidents ont, selon le communiqué final, décidé d’œuvrer ensemble, « y compris avec d’autres pays » pour « combattre les forces négatives qui sévissent dans l’est de la RDC ».



Jusqu’ici, on disait le président Museveni réticent à l'idée de participer à l’état-major intégré et à la constitution d’une force régionale. Le Rwanda pousse pour cette initiative et les deux pays sont à couteaux tirés. Félix Tshisekedi serait venu convaincre. Le chef de l’État congolais tente depuis des mois de rapprocher les deux pays. Jusqu’ici en vain.