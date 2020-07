Fermeture de l’espace Schengen: le Sénégal aussi maintient le principe de la réciprocité face à l’Union européenne

Suite à la décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal, ce jeudi 16 juillet 2020, de la deuxième liste des pays autorisés à voyager dans son espace, l'Etat du Sénégal a pris la décision suivante : Le Principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal, informe le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens Alioune Sarr.



À la suite du premier réexamen au titre de la recommandation concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'Union européenne , le Conseil a mis à jour, ce 16 juillet, la liste des pays à l'égard desquels les restrictions de déplacement devraient être levées. Cette liste continuera d'être réexaminée et, selon le cas, sera mise à jour toutes les deux semaines. Mais le Sénégal ne figure pas sur nouvelle liste, bien que les deux parties aient entamé une négociation.