Fermeture des Universités: les étudiants décrètent un mot d'ordre de grève 48 heures pour protester

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l’Union des amicales des sites externes demandent fermement la libération de leurs camarades étudiants arrêtés un peu partout dans le pays. Ils plaident également pour le respect des droits fondamentaux de chaque étudiant. En même temps, ils disent décréter 48 heures de grève renouvelables sur toute l’étendue du territoire à compter de ce mardi 31 octobre.



Dans un communiqué, les étudiants ont rappelé que, lors

des récentes assises de l’Université Cheikh Anta Diop, ils avaient abordé plusieurs axes cruciaux en vue de l’amélioration de l’université. Ils ont cité entre autres, l’environnement et la sécurité, les enseignements hybrides, les cours transversaux. ‘’Il est essentiel de noter que ces propositions ne revêtent pas le caractère des décisions finales, mais sont des recommandations finales qui seront soumises aux instances délibérantes en vue d’un examen et d’une discussion’’, lit-on dans le document.



Dans le texte, les étudiants ont rappelé que tant que les cours en présentiel ne sont pas rétablis à l’UCAD, l’enseignement sur toute l’étendue du territoire national demeurera suspendu. ‘’Nous restons unis dans la quête d’amélioration de nos conditions

d’études’’, ont-ils écrit.