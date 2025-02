Fermeture des bases françaises au Sénégal : 162 employés licenciés dès juillet 2025

La fermeture définitive des bases militaires françaises au Sénégal entraînera le licenciement de 162 employés sous contrat à durée indéterminée des Éléments Français au Sénégal (EFS), dont 12 délégués du personnel titulaires et suppléants. L’annonce a été faite par le général de brigade Yves Aunis, commandant des EFS, dans une lettre adressée à l'Inspecteur Régional du Travail.Dans un courrier daté du 27 janvier 2025, le général Aunis a officialisé le licenciement collectif du personnel sénégalais employé par les EFS, conséquence directe de la fermeture des bases militaires françaises.« Comme indiqué lors de ses allocutions du 28 novembre 2024 et du 31 décembre 2024, le Président de la République du Sénégal a décidé la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025. Cela inclut donc la fermeture des bases militaires françaises », précise la note.« Afin de mettre en application cette décision, vous trouverez en annexe la liste des 162 personnels employés sous contrat à durée indéterminée par les EFS, incluant 12 délégués du personnel titulaires et suppléants, prévus d'être licenciés au 1 juillet 2025 », selon le document.Le général Yves Aunis sollicite l'accompagnement des autorités compétentes, notamment pour les éventuelles autorisations nécessaires dans cette situation de force majeure qui s’impose aux EFS.