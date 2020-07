Fermeture par la CSS du pont Taouey: les paysans n'ont plus accès à leurs rizières

Dans le département de Dagana, les choses vont mal entre la direction de la Compagnie sucrière sénégalaise et certaines populations de la commune de Mbane vivant le long du pont Taouey. Pour cause, la fermeture du raccourci que permet à la population de rallier les périmètres rizicoles. Devant l’indifférence des autorités locales, les populations ont décidé de se faire entendre.



« Il y a un pont qui est érigé sur la Taouey (un pont qui relit le Fleuve Sénégal au Lac de Guiers aménagé par la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) sur la rive droite ouest pour le passage des troupeaux et véhicules légers et des passages piétons installés de chaque côté. Ce pont nous permet d’accéder à nos rizières. Et nous avons reçu des prêts de la Banque. Aujourd’hui nous sommes en phase terminale de récolte. Malheureusement, au moment où on a plus besoin de la paille, de la canne pour nourrir le bétail, la CSS ferme l’accès au pont ».



Ces populations, qui réclament la réouverture dudit pont, dénoncent un mutisme total des autorités. Ils les invitent à réagir pour soulager leur peine.