Fesnac édition 2024 : Fatick capitale des arts et cultures

Fatick est la capitale culturelle du Sénégal, le temps d'une semaine. La 12ème édition du festival national des arts et cultures (Fesnac) a officiellement ouvert ce lundi dans la capitale du Sine. Durant cinq jours la culture sénégalaise dans sa diversité sera mise en exergue. La cérémonie de lancement a lieu au stade Massène Sène de la ville.

Le président de la République Macky Sall et le Premier ministre Amadou Ba étaient présents à la cérémonie d’ouverture. Le ministre marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication, l’ambassadeur du Maroc à Dakar ainsi que le ministre de la culture gambien Hamat Ba ont pris à la manifestation.