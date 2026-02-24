Accusations de mœurs sur TikTok : Le comédien Sanekh porte plainte à la Cybersécurité

L'affaire du réseau de présumés homosexuels démantelé à Keur Massar continue de provoquer des ondes de choc collatérales sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est le célèbre comédien Mame Cheikhou Guèye, plus connu sous le nom de Sanekh, qui a décidé de porter l'affaire devant la justice après avoir été la cible d'attaques virales sur TikTok.



Selon des informations exclusives, l'artiste a officiellement déposé une plainte contre X auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Cette démarche vise à identifier et à traduire en justice l'auteur d'une vidéo dans laquelle il est explicitement accusé d'homosexualité. Déterminé à « laver son honneur », Sanekh rejoint ainsi une liste de personnalités publiques refusant de laisser ces allégations numériques sans réponse.



Sanekh n'est d'ailleurs pas la seule figure du monde du spectacle à saisir les autorités pour des faits similaires. La chanteuse Viviane Chidid avait précédemment activé le même levier judiciaire en déposant une plainte contre X ainsi que contre le nommé Serigne Bada Kémane.