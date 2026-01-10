Fête patronale du 6e bataillon d'infanterie de Kolda : un moment de fraternité militaire entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée

La fraternité militaire entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) sénégalaises, gambiennes et guinéennes a été magnifiée ce vendredi 9 janvier à Kolda (sud), à l’occasion de la fête patronale Moussa Molo du 6e bataillon d’infanterie. Une célébration marquée par une forte présence de délégations militaires de pays frères, symbole d’une coopération régionale renforcée face aux défis sécuritaires communs.



Le commandant du 6e bataillon d’infanterie, le lieutenant-colonel El Hadji Fodé Almamy Ba, a salué cette participation étrangère qu’il inscrit dans la dynamique du renforcement de la coopération militaire sous-régionale. Selon lui, les menaces sécuritaires actuelles dépassent les frontières nationales et appellent des réponses concertées.« La menace est globale et la réponse ne peut être que globale », a-t-il déclaré, soulignant la pertinence de la mutualisation des forces et des moyens entre armées voisines.



Même son de cloche du côté guinéen. Le chef de corps du bataillon d’infanterie de Koundara, le colonel Boubacar Barry, a insisté sur la nécessité d’une collaboration quotidienne entre les forces armées sénégalaises et guinéennes. « La mutualisation des efforts, le partage d’informations et les patrouilles conjointes doivent être quotidiens pour faire face à des menaces devenues multiformes », a-t-il affirmé, indiquant que leur présence à Kolda visait à la fois à renforcer cette coopération et à communier avec leurs frères d’armes sénégalais et gambiens à l’occasion de cette fête patronale.



De son côté, le lieutenant-colonel Yaya Dabo, représentant de l’armée gambienne, a magnifié l’excellence de la coopération militaire entre le Sénégal et la Gambie, deux pays unis par l’histoire, la géographie et des liens fraternels solides.



Au-delà du caractère festif, cette célébration a ainsi servi de cadre d’expression de la volonté commune des armées sénégalaise, gambienne et guinéenne de faire front ensemble contre les défis sécuritaires, dans un esprit de solidarité, de fraternité et d’intégration sous-régionale.