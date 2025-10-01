Fièvre de la Vallée du RIFT : plusieurs mesures annoncées par le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a pris plusieurs mesures stratégiques pour faire face à l'avancée de la Fièvre de la Vallée du Rift qui a fait huit (08) dans le nord du Sénégal. Il a annoncé que « la surveillance sera renforcée dans les régions limitrophes». De même, « une campagne de sensibilisation en langue locale sera déployée pour informer les populations sur les comportements à risque et les moyens de prévention ».
Pour adopter une approche globale et durable, le ministre Dr Ibrahima Sy a également souligné le renforcement de la coordination avec les ministères de l’Elevage et de l’Environnement. Il a aussi, en collaboration avec les entomologistes, vétérinaires experts et l’Organisation mondiale de la santé, instruit ses équipes de procéder à une «cartographie des mares, des gîtes larvaires, des couloirs et parcours pastoraux, et localités concernées».
Par ailleurs, un appel urgent au don de sang a été lancé pour répondre aux formes hémorragiques de la maladie. Cependant, le Dr Ibrahima Sy a appelé au respect des mesures de prévention et a invité à collaborer avec les relais communautaires.
Rappelons qu'à ce jour, 28 cas ont été confirmés dont 8 morts. Parmi les 90 personnes identifiées, 4 ont développé la maladie.
