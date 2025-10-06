Fièvre de la Vallée du Rift : 3 727 animaux vaccinés pour freiner la propagation à Saint-Louis

La riposte contre la Fièvre de la Vallée du Rift s’intensifie dans la région de Saint-Louis. Selon le Dr Mouhamed Moustapha Sarr, directeur régional de l’Élevage et des Productions animales, 3 727 animaux, dont des moutons, des chèvres et des bœufs, ont été vaccinés dans le cadre de la campagne de prévention menée par ses services.



« Concernant le secteur de l’élevage, on a pris des mesures relatives à la vaccination des animaux. Et en ce moment, nous avons vacciné 3 727 têtes à savoir moutons, chèvres et bœufs », a précisé le Dr Sarr dans un entretien accordé à l’APS.



Les agents de la direction régionale ont également procédé à un traitement antiparasitaire des troupeaux, utilisant la Solution Ivermectine Pour-On, afin de limiter les risques de transmission. Parallèlement, une campagne de sensibilisation est en cours pour informer les populations sur les modes de prévention de la maladie.



« On fait régulièrement des contrôles par rapport aux produits d’origine animale comme la viande. C’est une mission régalienne, surtout en cette période où il est noté parfois des abattages clandestins. Ce sont des risques qui peuvent propager la maladie », a averti le responsable régional à l'APS.



Pour réduire les risques de contamination, le Dr Sarr recommande de vacciner les animaux, de pasteuriser le lait et de consommer uniquement de la viande bien cuite. Il appelle aussi les éleveurs et les bouchers à observer les règles d’hygiène : se laver les mains après tout contact avec les animaux, et porter des gants et des masques lors des manipulations.



La région de Saint-Louis, épicentre de l’épidémie, compte 87 cas de fièvre de la vallée du Rift, dont 10 décès selon les derniers chiffres communiqués par la région médicale.