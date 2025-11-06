Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Fièvre de la Vallée du Rift : 3 nouveaux cas positifs enregistrés



Fièvre de la Vallée du Rift : 3 nouveaux cas positifs enregistrés
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). 
 
 
Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), 3 nouveaux cas positifs et Zéro nouveau décès ont été enregistrés à la date du 5 novembre 2025. Selon le ministère, depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 397 cas confirmés, dont 29 décès et 336 guéris.
 
 La répartition des cas positifs est la suivante :
 
 
. Région Saint-Louis: 304 cas
 
District Saint-Louis: 76 cas
 
District Richard-Toll: 140 cas
 
District Podor: 42 cas
 
District Pété: 11 cas
 
District Dagana: 35 cas
 
 
. Région Matam: 27 cas
 
District Thilogne: 12 cas
 
District Kanel: 3 cas
 
District Ranérou: 9 cas
 
District Matam: 3 cas
 
 
. Région Dakar : 9 cas
 
District Keur Massar: 4 cas
 
District Sangalkam: 5 cas
 
 
. Région Thiès : 2 cas
 
District Thiès: 2 cas
 
 
. Région Kédougou: 2 cas
 
District de Kédougou: 1 cas
 
District de Salémata: 1 cas
 
 
. Région Fatick: 18 cas
 
District Fatick: 5 cas
 
District Diofior: 9 cas
 
District de Diakhao: 1 cas
 
District de Passy: 1 cas
 
District de Foundiougne: 1 cas
 
 
.Région Louga: 18 cas
 
District Linguère: 9 cas
 
District Keur Momar Sarr: 4 cas
 
District Sakal: 3 cas
 
District Dahra: 2 cas
 
 
. Région Kaolack: 14 cas
 
District Nioro: 1 cas
 
District Kaolack: 13 cas
 
District Ndoffane: 2 cas
 
 
. Région Tambacounda: 3 cas
 
District Kidira: 3 cas
 
 
S'agissant du Mpox, le ministère de la Santé précise que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Tous les malades sont guéris et aucun décès n'est enregistré. A ce jour, 14 personnes contacts sont suivis.
 
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 6 Novembre 2025 - 20:34


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter