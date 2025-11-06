Fièvre de la Vallée du Rift : 3 nouveaux cas positifs enregistrés

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de situation sur les épidémies de Mpox et de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).
Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), 3 nouveaux cas positifs et Zéro nouveau décès ont été enregistrés à la date du 5 novembre 2025. Selon le ministère, depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 397 cas confirmés, dont 29 décès et 336 guéris.
La répartition des cas positifs est la suivante :
. Région Saint-Louis: 304 cas
District Saint-Louis: 76 cas
District Richard-Toll: 140 cas
District Podor: 42 cas
District Pété: 11 cas
District Dagana: 35 cas
. Région Matam: 27 cas
District Thilogne: 12 cas
District Kanel: 3 cas
District Ranérou: 9 cas
District Matam: 3 cas
. Région Dakar : 9 cas
District Keur Massar: 4 cas
District Sangalkam: 5 cas
. Région Thiès : 2 cas
District Thiès: 2 cas
. Région Kédougou: 2 cas
District de Kédougou: 1 cas
District de Salémata: 1 cas
. Région Fatick: 18 cas
District Fatick: 5 cas
District Diofior: 9 cas
District de Diakhao: 1 cas
District de Passy: 1 cas
District de Foundiougne: 1 cas
.Région Louga: 18 cas
District Linguère: 9 cas
District Keur Momar Sarr: 4 cas
District Sakal: 3 cas
District Dahra: 2 cas
. Région Kaolack: 14 cas
District Nioro: 1 cas
District Kaolack: 13 cas
District Ndoffane: 2 cas
. Région Tambacounda: 3 cas
District Kidira: 3 cas
S'agissant du Mpox, le ministère de la Santé précise que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Tous les malades sont guéris et aucun décès n'est enregistré. A ce jour, 14 personnes contacts sont suivis.
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.
Autres articles
-
Guédiawaye : 50 millions de francs de médicaments illicites saisis au marché Bou Bess
-
Kolda : deux journées de réflexion pour impulser le développement local et accélérer l’atteinte des ODD en Casamance
-
Le Gorée Institute initie un dialogue pour la résilience démocratique au Sénégal
-
Assemblée nationale : ouverture des travaux sur le projet de loi de finances 2026
-
Pool financier : Moustapha Diop replacé sous mandat de dépôt dans l’affaire Tabaski Ngom