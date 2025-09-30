Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) : un décès hémorragique signalé à Richard-Toll, un nouveau-né contaminé à Saint-Louis

Le district sanitaire de Richard-Toll (Nord-ouest) fait face à une flambée préoccupante de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Le Dr Latyr Diouf a confirmé que "le district a enregistré depuis le début de l'épidémie neuf (09) cas positifs dont un cas de décès". Si tous les autres patients sont désormais guéris, ce décès révèle une évolution inquiétante de la maladie cette année.



Selon le médecin, les formes graves observées actuellement se caractérisent par des complications hémorragiques : "le cas qu'on a eu à perdre, c'est un cas qui a eu à saigner". Face à cette menace, le Dr Diouf a lancé un appel urgent au don de sang, déclarant : "Nous demandons à la population de donner de leur sang".



Parallèlement, un cas de transmission inédit a été enregistré dans la région de Saint-Louis (nord). Le directeur adjoint de la santé, le Dr Abdoulaye, a révélé su la Rfm, qu'un nouveau-né avait été contaminé par sa mère lors de l'accouchement. Heureusement, l'enfant, toujours sous observation médicale, est hors de danger.



Rappelons que la FVR est une infection virale qui affecte principalement le bétail mais peut se transmettre à l'humain, soit par des piqûres de moustiques infectés, soit par contact direct avec le sang ou les tissus d'animaux contaminés.