Fièvre de la Vallée du Rift : la situation du 7 octobre fait état de 87 cas et 11 décès à Saint-Louis

La région médicale de Saint-Louis a publié, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2025 à 00h15, son dernier point de situation sur l’épidémie de fièvre de la Vallée du Rift (FVR). Le bilan actualisé fait état de 87 cas positifs, dont 11 décès enregistrés, selon les données officielles.Sur le total des cas confirmés, 61 patients sont désormais guéris, tandis que 11 autres continuent d’être suivis à domicile. Quatre cas restent hospitalisés à l’hôpital régional de Saint-Louis, indiquent les services sanitaires.La région reste entièrement touchée, puisque les cinq districts sanitaires — Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana, Podor et Pété — sont tous en situation d’épidémie. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et rappellent l’importance des mesures de prévention, notamment la protection contre les piqûres de moustiques et la manipulation prudente du bétail, principal vecteur de transmission.Selon la région médicale, la surveillance épidémiologique reste renforcée sur l’ensemble du territoire, avec la mobilisation des équipes de santé et des services vétérinaires pour contenir la propagation du virus.