Fièvre de la Vallée du Rift : le Sénégal enregistre 140 cas, dont 18 décès

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point sur l'évolution des épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) à la date du 9 octobre 2025.
Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère annonce que depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 140 cas confirmés, dont 18 décès.
La répartition des cas se présente ainsi :
- Région de Saint-Louis: 130 cas dont 91 guéris
District de Saint-Louis: 44 cas
District de Richard-Toll: 74 cas
District de Podor: 2 cas
District de Pété: 2 cas
District de Dagana: 8 cas
- Région de Louga : 4 cas
District de Linguère : 3 cas
Districts de Keur Momar Sarr: 1 cas
- Région de Matam : 5 cas
District de Thilogne :3 cas
District de Kanel : 1 cas
District de Ranérou : 1 cas
- Région de Fatick: 1 cas dans le District de Fatick
