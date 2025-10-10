Fièvre de la Vallée du Rift : le Sénégal enregistre 140 cas, dont 18 décès

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point sur l'évolution des épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) à la date du 9 octobre 2025.





Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère annonce que depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 140 cas confirmés, dont 18 décès.



La répartition des cas se présente ainsi :



- Région de Saint-Louis: 130 cas dont 91 guéris

District de Saint-Louis: 44 cas

District de Richard-Toll: 74 cas

District de Podor: 2 cas

District de Pété: 2 cas

District de Dagana: 8 cas



- Région de Louga : 4 cas



District de Linguère : 3 cas

Districts de Keur Momar Sarr: 1 cas

- Région de Matam : 5 cas

District de Thilogne :3 cas

District de Kanel : 1 cas

District de Ranérou : 1 cas



- Région de Fatick: 1 cas dans le District de Fatick

