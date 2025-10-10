Fièvre de la Vallée du Rift : un décès à Linguère

La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) poursuit sa progression au Sénégal. À Linguère, un nouveau décès a été enregistré ce jeudi 9 octobre. La victime, un patient pris en charge au centre hospitalier Amadou Magatte Lô, a succombé à la maladie dans la soirée, a confirmé le Dr Birane Faye, médecin au district sanitaire au micro du journal Le Soleil.



À ce jour, le Sénégal compte 119 cas confirmés de FVR, une maladie virale transmise principalement par les moustiques et qui touche à la fois les êtres humains et les animaux d’élevage notamment les bovins, ovins et caprins.



Chez l’homme, la maladie se manifeste par une forte fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête et, dans les cas graves, des atteintes hépatiques ou hémorragiques. Du côté animal, elle provoque des avortements massifs et une mortalité élevée chez les jeunes bêtes, entraînant d’importantes pertes économiques dans le secteur de l’élevage.

