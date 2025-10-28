Fièvre de la vallée du Rift : aucun nouveau décès et 246 guéris enregistrés

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène a publié, ce 28 octobre 2025, le point sur l’évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox (variole du singe) au Sénégal.



Dans son communiqué, le ministère a annoncé qu’à la date du 27 octobre 2025, 03 nouveaux cas positifs de la fièvre de la vallée du Rift et 0 décès ont été enregistrés. De ce fait, le bilan fait état de 331 cas positifs, dont 28 décès et 246 guéris.



La répartition des cas positifs est la suivante :

Région Saint-Louis : 269 cas

District Saint-Louis : 71 cas

District Richard-Toll : 133 cas

District Podor : 28 cas

District Pété : 8 cas

District Dagana: 29 cas



Région Matam: 19 cas

District Thilogne : 11 cas

District Kanel : 2 cas

District Ranérou : 4 cas

District Matam : 2 cas



Région Dakar : 5 cas

District Keur Massar : 1 cas

District Sangalkam : 4 cas

Région Thiès : 1 cas

District Thiès : 1 cas



Région Louga : 17 cas

District Linguère : 8 cas

District Keur Momar Sarr : 4 cas

District Sakal : 3 cas

District Dahra : 2 cas



Région Fatick : 10 cas

District Fatick : 3 cas

District Diofior : 7 cas

Région Kaolack : 8 cas

District Nioro : 1 cas

District Kaolack : 7 cas



Région Tambacounda : 1 cas

District Kidira : 1 cas



Pour la Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (8) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 30 personnes contacts sont actuellement suivis.



A travers sa note, le ministère a appelé « les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies ».