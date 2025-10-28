Réseau social
PRESSAFRIK.COM

Fièvre de la vallée du Rift : aucun nouveau décès et 246 guéris enregistrés
Le ministère de la Santé et de l’Hygiène a publié, ce 28 octobre 2025, le point sur l’évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox (variole du singe) au Sénégal. 

Dans son communiqué, le ministère a annoncé qu’à la date du 27 octobre 2025, 03 nouveaux cas positifs de la fièvre de la vallée du Rift et 0 décès ont été enregistrés. De ce fait, le bilan fait état de 331 cas positifs, dont 28 décès et 246 guéris. 

La répartition des cas positifs est la suivante :
Région Saint-Louis : 269 cas 
 District Saint-Louis : 71 cas
District Richard-Toll : 133 cas
District Podor : 28 cas
District Pété : 8 cas
 District Dagana: 29 cas

Région Matam: 19 cas
District Thilogne : 11 cas
District Kanel : 2 cas
District Ranérou : 4 cas
District Matam : 2 cas
 
Région Dakar : 5 cas
District Keur Massar : 1 cas
District Sangalkam : 4 cas
Région Thiès : 1 cas
District Thiès : 1 cas

 Région Louga : 17 cas
District Linguère : 8 cas
District Keur Momar Sarr : 4 cas
 District Sakal : 3 cas
District Dahra : 2 cas

Région Fatick : 10 cas
District Fatick : 3 cas 
 District Diofior : 7 cas
Région Kaolack : 8 cas 
District Nioro : 1 cas
District Kaolack : 7 cas

Région Tambacounda : 1 cas
District Kidira : 1 cas

Pour la Mpox, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (8) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 30 personnes contacts sont actuellement suivis.

A travers sa note, le ministère a appelé « les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies ».
Fatime Gueye (Stagiaire)

Mardi 28 Octobre 2025 - 16:27


