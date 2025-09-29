Fièvre de la vallée du Rift : le gouverneur de Saint-Louis rassure sur la rentrée scolaire 2025-2026

Le gouverneur de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a rassuré ce lundi que la fièvre de la vallée du Rift ne perturbera pas la rentrée scolaire 2025-2026. Il s’exprimait en marge d’une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée à la préparation de la rentrée.



« Nous le savons tous, la rentrée scolaire se déroulera dans le contexte de cette maladie qui commence à gagner du terrain. Il s’agit de la fièvre de la vallée du Rift mais je voudrais rassurer les parents d’élèves, rassurer également les acteurs de l’éducation qu’actuellement toutes les dispositions sont prises pour que les élèves puissent venir en toute sécurité, en toute sûreté suivre les cours », a-t-il déclaré.



« Les opérations de saupoudrage à l’échelle régionale ont démarré, la désinfection va se poursuivre, la sensibilisation est en cours », a-t-il ajouté.





Le chef de l’exécutif régional a indiqué que des fiches sur la maladie sont disponibles pour donner le plus d’informations possibles sur la nature de la maladie.



« Toutes les dispositions sont prises pour que cette épidémie n’ait aucun effet sur la rentrée scolaire ou le déroulement des cours », a insisté Al Hassan Sall.



Les dernières données sur la maladie font état de 27 cas pour 8 décès, selon le chef du service national d’hygiène, le médecin-colonel Maodo Malick Diop.

