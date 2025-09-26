Fièvre de la vallée du Rift : quatre (4) décès confirmés à Saint-Louis, le ministère de la Santé sonne l'alerte

La fièvre de la Vallée du Rift continue d'inquiéter les habitants de Saint-Louis ( au nord du Sénégal) où quatre décès ont été confirmés . Face à cette situation, les autorités sanitaires, vétérinaires et administratives ont décidé de coordonner une riposte pour freiner la propagation de cette maladie transmissible de l’animal à l’homme.



Une réunion de crise s’est tenue à la Gouvernance, sous la présidence du gouverneur El Hassane Sall, qui a annoncé le lancement d'opération de saupoudrage et l’activation d'unités spécialisées pour contenir l’épidémie, informe la Rfm ce vendredi.



De son côté, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rappelé les principales mesures de prévention : éviter tout contact avec les animaux malades, consommer uniquement du lait pasteurisé et utiliser des moustiquaires pour réduire l’exposition aux moustiques vecteurs.



La même source a conclu que le secteur de l'élevage s’est également mobilisé à travers des campagnes de sensibilisation et la vaccination du bétail, afin de limiter la transmission de la maladie.



Les autorités appellent enfin les populations à la vigilance et à l’engagement citoyen pour endiguer la progression de cette épidémie.



La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est une maladie virale qui touche les animaux (notamment les ovins, bovins, caprins) et l'homme, transmise principalement par les moustiques ou le contact avec des animaux infectés ou leurs produits.