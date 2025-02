Filière viande : les acteurs demandent à l'État de réduire le coût de l'aliment de bétail pour baisser le prix de la viande

Les acteurs de la filière viande au Sénégal ont exprimé leurs préoccupations concernant la hausse continue des prix des aliments pour bétail. A cet effet, ils ont sollicité une intervention de l'État pour alléger cette charge, dans l'espoir de réduire le prix de la viande sur le marché. Cette demande a été formulée lors d'une rencontre ce jeudi 06 février avec le préfet de Pikine, Amdy Mbengue, à la Société de Gestion des Abattoirs du Sénégal (SOGAS).



L'un des problèmes majeurs identifiés par les acteurs de la filière viande est la cherté de l'aliment de bétail. "La cherté de l'aliment de bétail aura des répercussions directes sur le prix de la viande. Nous demandons à l'État de tout faire pour diminuer le coût de cet aliment", a souligné un professionnel de la filière lors de son intervention au micro de la Radio Sénégal international (RSI).

Cette situation met les acteurs de la chaîne de production dans une position difficile. Car l'augmentation des coûts d'alimentation des animaux entraîne automatiquement une hausse des prix de vente de la viande. Ce qui se répercute sur les consommateurs.



Le préfet de Pikine, Amdy Mbengue, a pris part à la discussion. Il a rassuré les acteurs de la filière viande sur l'engagement de l'État à moderniser la filière tout en prenant en compte les besoins locaux. "Il est important de moderniser la filière, mais sans reprendre le même format qu’auparavant", a-t-il précisé. Selon lui, la modernisation doit s'accompagner de solutions pratiques, qui ne se contentent pas seulement d'analyser les problèmes. Mais qui cherchent activement des solutions locales avant d'escalader les demandes vers les plus hautes autorités.



"Si les problèmes peuvent être résolus au niveau local, nous les réglons ici. Sinon, nous remontons l'information aux plus hautes autorités pour qu'elles interviennent", a ajouté le préfet de Pikine.

L'importance de la formation pour améliorer la qualité des services

Outre la question du coût des aliments, le préfet a également exhorté les acteurs de la filière à suivre des formations pour améliorer la qualité des services et des produits dans la chaîne de valeur de la viande.