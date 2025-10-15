Fin de prise en charge du Mpox : les quatre (04) derniers patients libérés

Le Professeur Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit), a annoncé hier, mardi, la libération des quatre (4) derniers patients atteints du MPox, marquant la fin de la prise en charge de cette maladie au sein du service.
« Il n’y a plus aucun malade hospitalisé au Smit », a confirmé le Professeur Seydi. Cette déclaration a marqué la fin de la prise en charge active de la maladie au sein du service.
Elle a constitué une étape importante dans la lutte contre le MPox et a rassuré sur la maîtrise de la situation sanitaire dans le pays, rapporte L'Observateur dans sa parution de ce mercredi.
