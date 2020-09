Fin du moratoire sur le loyer : en un mois, plus de 500 assignations en référés expulsion pour défaut de paiement reçues par la justice

La levée de l’état d’urgence sanitaire a aussi sonné la fin du moratoire sur le loyer au Sénégal. Les retards de paiement de loyer ont explosé, poussant certains bailleurs à vouloir expulser leurs locataires. Dans le département de Dakar, plus de 500 assignations en référés expulsion pour défaut de paiement ou autres motifs ont été reçues par la justice, révèle L’Observateur.



« Depuis que les travailleurs de la justice ont levé leur mot d’ordre de grève, début septembre, nous avons reçu plus de 500 référés expulsion (une procédure judiciaire d’urgence contradictoire, qui permet d’obtenir du président une juridiction judiciaire ou administrative, une mesure provisoire qui ne se heurte à aucune contradiction sérieuse ou afin de faire cesser un trouble illicite ou un dommage imminent) », confie une source à nos confrères.



Avant le coronavirus, la justice pour rester durant des mois pour ne recevoir que 300 référés au maximum. Pour la première audience sur les référés du tribunal d’Instance hors classe du vendredi 18 septembre, il y a eu plus de 400 appels. « C’est une première dans l’histoire de la justice sénégalaise », informe L’Obs.