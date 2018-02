Fin du procès de Khalifa Sall: les derniers mots des prévenus

Ibrahima Touré : je remercie toute ma famille et mes proches.

M. Bocoum : Je remercie le tout le monde de m’avoir écouté. Je maintiens ma déclaration et je le réitère.

Mbaye Touré : Je n’ai pas commis d’escroquerie ni de détournement. Je remercie mes enfants, mes amis et mes proches. J’ai donné une bonne partie de ma vie à la ville de Dakar.

Amadou Makhtar Diop : pleure devant la barre. Le tribunal par sa bonté

Yaya Bodian : Je ne suis pas escroc. Je demande pardon à ma mère. A mes enfants et surtout à mes épouses. Croyez-moi que c’est très difficile.