Finale CAN 2025 : «C’est décevant l’image qu’on a montrée du football africain» (Walid Regragui)

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a jugé «décevant» l’attitude des footballeurs sénégalais qui ont quitté le terrain suite à un pénalty litigieux à la fin du temps réglementaire de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).
«C’est décevant l’image qu’on a montrée aujourd’hui du football africain», a dit l’air dépité, le coach marocain, après le coup de sifflet final. En poursuivant, il a précisé que le début de la compétition, il a assisté à des comportements «malsains».
Walid Redgragui a cependant félicité les Lions de la Teranga, qui ont battu les Lions de l’Atlas. «Bravo à eux. Nous, on va continuer à travailler et on reviendra plus fort», a conclu l’ancien international marocain.
Pour rappel, à la fin du temps réglementaire de la cette finale âprement disputée, les Marocains ont obtenu un pénalty litigieux. Furieux, les Sénégalais ont quitté le terrain, avant que Sadio Mané ne les fasse revenir pour continuer la rencontre qui s’est soldée sur le score de 1-0 lors des prolongations.
