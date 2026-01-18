Réseau social
CAN 2025 : Sadio Mané désigné meilleur joueur de la compétition
Le footballeur sénégalais, Sadio Mané, a été désigné meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Attaquant et leader technique des Lions de la Teranga, il avait marqué l’unique but de la victoire en demi-finale face à l’Egypte.

A 33 ans, Sadio Mané, qui jouait son dernier match de CAN, totalise 11 réalisations et 9 passes décisives dans cette compétition, ce qui le place parmi les meilleurs buteurs et créateurs de l’histoire de la CAN.  Il est même devenu le meilleur passeur de l’histoire de la compétition, dépassant l’Ivoirien Yaya Touré. 
Charles KOSSONOU

Dimanche 18 Janvier 2026 - 23:44


