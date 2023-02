Finale - Championnat inter-nations universitaires de Foot: Le Tchad remporte le trophée devant le Sénégal

L’équipe du Tchad a remporte la 46é édition du championnat inter-nations universitaires de football, en s'imposant (4-2) en finale face au Sénégal, suite à une séance de tirs aux buts .



Le terrain de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a abrité, dimanche, la finale de ladite compétition sous le slogan "le sport au service de l’intégration africaine et de la stabilité sociale."



Le tournoi COCINUF regroupe chaque année (15) équipes de nationalités différentes à savoir : Le Sénégal, Le Tchad, Le Mali, Le Gabon , Le Niger, Le Bénin- La République Démocratique du Congo- Les Comores- La Côte D’ivoire-Le Burkina-Faso- Le Guinée Equatoriale- La République Centrafricaine- Le Togo- Le Cameroun- La Guinée Bissau- La République de Guinée- La Mauritanie. Enfin l’équipe dénommée AFRICA qui est un regroupement d’anciens joueurs issus de différentes nationalités.



Une finale sous le parrainage, du directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Maguéte Séne.



Une journée ouverte comme d’habitude par un match de Gala remporté par l’équipe de Mbour Petite Côte face à celle d’ICAGI sur un score de 3 buts à zéro.



Le COCINUF a pour objectif de créer un brassage culturel et sportif sans distinction de nationalités, de religions et de cultures à travers un tournoi de football.



Le but voulu, c’est de permettre aux étudiants des différentes nationalités sises à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et dans les différentes écoles et instituts de Dakar de se retrouver à travers le football pour nouer des liens d’amitié et d’échanges entre eux.