Finale #LDC #PSGBAYERN - Gueye et Verratti de retour, des doutes pour Navas

Présent ce samedi en conférence de presse, à la veille de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich à Lisbonne (sur RMC Sport), Thomas Tuchel a commencé par faire un point sur son effectif.



"Marco (Verratti) et Idrissa (Gueye) ont fait l'entraînement avec nous après le match face à Leipzig, sans problème. Ils sont complètement sur le terrain avec nous aujourd'hui, ils sont tous les deux disponibles. Keylor (Navas) va faire un essai aujourd'hui. On prendra la décision aujourd’hui, ce sera ou non, noir ou blanc, on décidera après l'entraînement", a indiqué le technicien allemand.



Touché en quart contre l’Atalanta Bergame, Navas a manqué la demi-finale face Leipzig. Remplacé par Sergio Rico pour cette rencontre, l’ancien gardien du Real Madrid a depuis retrouvé le chemin de l’entraînement. Concernant Verratti, qui a signé son retour sur les terrains à l’occasion de la demi-finale, Tuchel a précisé que "ce n'était pas musculaire".



Verratti "disponible" mais pas 90 minutes



"La blessure de Marco, c'était un coup, c'est pour ça que le risque n'est pas grand. C'est seulement une question de douleur. Est-ce qu'il a les capacités de jouer 120 minutes? Non, bien sûr. Est-ce qu’il est prêt pour jouer si rien n’arrive pendant l’entraînement? C’est clair que oui. Il faut décider demain matin s’il commence ou non. Il se sent bien, il est disponible. Il ne peut pas jouer à ce niveau 120 ou 90 minutes. Ce sera difficile au milieu de terrain demain, on attend un match avec beaucoup d’intensité. On décidera s’il commence ou s’il finit le match", a expliqué le coach parisien. "J'ai l'impression qu'il peut jouer", a-t-il précisé à RMC Sport.



Contre Leipzig, il avait opté au milieu pour un trio composé de Marquinhos, Ander Herrera et Leandro Paredes. Verratti était entré à la 83e minute de jeu à la place d’Herrera.