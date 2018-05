Finale Ligue des champions : Découvrez la composition des deux équipes

Double tenant du titre, le Real Madrid visera la passe de trois ce samedi à 18h45 en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool au Stade Olympique de Kiev. Pour cette affiche de rêve, l’entraîneur merengue Zinédine Zidane peut compter sur un groupe au complet. Malgré le retour en forme de Bale, le technicien français a placé le Gallois sur le banc pour faire confiance à Isco. Ainsi, la Maison Blanche aligne un onze identique par rapport à la finale gagnée l'an dernier face à la Juventus Turin !



En face, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, doit composer sans Matip, Gomez et Oxlade-Chamberlain, tous blessés. En revanche, l’Allemand enregistre le retour de Can, remplaçant. Le club de la Mersey se présente avec son équipe-type du moment, dont le trio de feu Salah-Firmino-Mané. De quoi promettre du spectacle ! Voici la composition des deux équipes.



Real : Navas - Carvajal, Varane, Ramos (c), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Ronaldo.

Liverpool : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson (c), Milner - Salah, Firmino, Mané.