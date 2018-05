Finale Ligue des champions : Liverpool a un avantage sur le Real Madrid selon Klopp

La finale de la Ligue des champions aura se tiendra le 26 mai prochain à Kiev en Ukraine, au moment où la Premier League a clôturé sa saison. Ce qui fait que les joueurs de Jürgen Klopp vont rester tout ce temps sans jouer. Mais, ce long temps de repos n'est pas un handicap mais, plutôt un avantage sur le Réal Madrid pour la finale selon le coach allemand.



Si Jürgen Klopp a vécu des moments de doutes lors des dernières semaines en raison de trois matches de Premier League sans victoires, l'entraîneur allemand a retrouvé son équipe avant la finale, et c'est une bonne chose pour lui.

« Nous avons retrouvé le football que nous n'avions pas joué lors des derniers matches, mais c'est parce que les joueurs sont humains, pas des machines. Je suis très heureux du résultat. Quand le compteur était à 3-0, j'ai enfin pu profiter des dernières minutes de la saison », a déclaré Klopp.

Mais bien évidemment, la saison n'est pas encore terminée pour les joueurs de Liverpool. Il reste encore la Ligue des champions contre le Real Madrid, mais Klopp sait que ses joueurs pourront se reposer maintenant.

« Certains m'ont demandé si c'était assez. Non, pour moi, c'est parfait... Les joueurs ont besoin de repos », a déclaré l'entraîneur concernant le temps de repos de ses hommes avant Kiev.

« Ils vont se reposer un peu avant de revenir mais sans s'entraîner avec une grande intensité. Plus tard, nous verrons la tactique. Nous les maintiendrons en forme avant cinq jours intensifs de préparation avant la finale », a affirmé Klopp.

Avec Besoccer