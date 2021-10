Finale coupe du Sénégal: le chef de l'État octroie 50 millions FCFA aux finalistes

Le Président SALL a mis á la disposition de la Fédération Sénégalaise de Football, une enveloppe de 50 millions FCFA destinés aux équipes finalistes de la Coupe du Sénégal, rapporte une note du ministère des Sports."Le Chef de l’Etat adresse, à cette occasion, ses chaleureuses félicitations et ses encouragements au CASA SPORTS de Ziguinchor et aux DIAMBARS de Saly, clubs finalistes, et met à la disposition de la Fédération Sénégalaise de Football une enveloppe de cinquante (50) millions de francs CFA destinée à payer les primes des finalistes selon la répartition ci-après : trente millions ( 30 000 000 FCFA) pour l’équipe vainqueur; vingt millions ( 20 000 000 FCFA) pour l’équipe finaliste."'Le Président de la République souhaite à toute la communauté sportive du Football une belle finale dans la fraternité et le fair-play.La 60ème édition de la Coupe du Sénégal se joue ce samedi 2 octobre 2021 au stade Lat Dior de Thiès.