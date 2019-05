Finale de la Ligue Europa : un choc londonien

La finale de l'Europa League de football entre Chelsea et Arsenal, ce mercredi soir, s'annonce historique a plus d'un titre.D'une part, si les deux équipes anglaises possèdent un riche historique de confrontation, notamment en Premier League.



Elle s'affronteront néanmoins pour la premier fois en C3 et également pour la premier fois en finale d'une coupe européenne.

Pour les Gunners d'Arsenal, ce match est aussi l'occasion de soulever pour la premier fois de leur histoire ce trophée de l'Europa League que les Blues de Chelsea ont, eux, deja remporté en 2013