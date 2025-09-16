Financement agricole : l’adjointe au gouverneur de Dakar met en garde contre les détournements d’objectif

L’adjointe au gouverneur de Dakar chargée du développement, Digou Yala Mathilde Sadio, a mis en garde, mardi, les bénéficiaires de financements publics dans le secteur agricole contre tout détournement d’usage, annonçant des contrôles réguliers sur le terrain.





« Nous veillons, et demandons d’éviter les détournements d’objectif parce qu’on ne doit pas utiliser de l’argent destiné à des projets bien définis à d’autres fins », a-t-elle déclaré à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Elle s’exprimait lors d’une rencontre d’informations et de sensibilisation sur les opportunités offertes par le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP) dans les secteurs de l’agriculture et l’élevage.



A cette occasion, elle a dit avoir entendu dans les différentes interventions des participants « cette préoccupation, cette alerte sur les détournements d’objectif des financements, en plus des observations faisant cas de non-remboursement de la part de bénéficiaires de financements publics ».



« On entend toujours les gens dire qu’on ne rembourse pas parce que c’est de l’argent de l’Etat », a-t-elle relevé, soulignant que les financements reçus proviennent de l’argent du contribuable, qui est un bien commun.

