Francophonie et crise en Haïti – El Malick Ndiaye réaffirme la solidarité de l'APF

Le président par intérim de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie El Malick Ndiaye a présidé ce lundi seize novembre une réunion de travail avec les responsables de l'Agence universitaire de la Francophonie, de TV5MONDE, de l'Association internationale des maires francophones et de l'Université Senghor afin de consolider les actions communes de l'espace francophone, selon sa déclaration publiée ce jour. « Ce lundi seize novembre, j’ai présidé, en ma qualité de Président par intérim de l’APF, une rencontre avec l’AUF, TV5MONDE, l’AIMF et l’Université Senghor pour renforcer les synergies au service d’une Francophonie des peuples plus solidaire et plus agissante « , lit-on sur sa publication.
El Malick Ndiaye a ensuite tenu une séance d'échanges diplomatiques avec Son Excellence Monsieur Louino Volcy et Madame Marie-France Lalonde autour de la crise politique et sécuritaire en Haïti ainsi que sur les mécanismes de soutien en vue d'une sortie de crise institutionnelle.
El Malick Ndiaye a ensuite tenu une séance d'échanges diplomatiques avec Son Excellence Monsieur Louino Volcy et Madame Marie-France Lalonde autour de la crise politique et sécuritaire en Haïti ainsi que sur les mécanismes de soutien en vue d'une sortie de crise institutionnelle.
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