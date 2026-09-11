UFOA/A U17 : Le Libéria bat la Guinée (2-1) et se qualifie en demi-finale

L'équipe nationale de football du Libéria des moins de 17 ans s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi UFOA/A U17 en battant la Guinée par 2 buts à 1, ce vendredi au stade Lat Dior de Thiès. Après un match nul contre le Mali lors de la première journée de la poule B, les Libériens décrochent leur première victoire et totalisent quatre points.



Cette défaite oblige la Guinée à s'imposer face au Mali lors de la dernière journée, prévue lundi, pour espérer rejoindre le dernier carré. Dans la poule A, le Sénégal et la Gambie ont validé leur qualification dès ce jeudi en enregistrant un deuxième succès consécutif. Les Lionceaux du Sénégal ont surclassé la Sierra Leone sur le score de 5 à 0, tandis que les Baby Scorpions de la Gambie ont dominé la Mauritanie par 3 buts à 1. Les deux sélections s'affronteront ce dimanche pour se disputer la première place du groupe A.