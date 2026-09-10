« Hausse de 2,0 % des prix en août » : l'ANSD confirme la pression sur le panier de la ménagère

Les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 2,0 % en rythme mensuel au mois d'août 2026, selon les derniers chiffres sur l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), publié par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette poussée inflationniste est principalement tirée par la cherté de l'alimentation et la hausse des carburants à la pompe.



L'organisme officiel indique que « les prix à la consommation se sont accrus de 2,0 % en variation mensuelle » au cours du mois d'août 2026. Sur un an (glissement annuel), l'inflation nationale se maintient à un niveau modéré de +1,2 %.



Flambée sur les légumes et répercussion des carburants



Cette tension sur le panier de la ménagère s'explique en premier lieu par le bond de la rubrique « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », qui grimpe de +3,9 % en un mois. L'ANSD attribue cette surchauffe à « la baisse de l'offre, consécutive à la fin de la période maraîchère », qui a fait s'envoler les prix des légumes-fruits (+33,9 %) et des légumes feuillus (+26,9 %). Le renchérissement des poissons réfrigérés (+7,1 %) et de la viande fraîche (+5,4 %) a également pesé sur le budget des ménages.



Le secteur des « transports » enregistre de son côté une hausse de +2,1 % en rythme mensuel. Selon l'agence de statistique, cette dynamique « provient principalement de la hausse des prix des carburants (+5,0 %), à la suite de la mesure d'ajustement des prix à la pompe », combinée à la hausse des tarifs du transport routier de voyageurs (+2,4 %) et du transport aérien (+5,9 %).



Les produits locaux sous pression, repli des importations



Sur le plan de la provenance des produits, l'ANSD souligne que la hausse annuelle est portée par les « produits locaux », dont les prix progressent de +1,8 %, tandis que les « produits importés » affichent un recul de -0,6 %.



Par zone géographique, l'impact se fait sentir sur l'ensemble du territoire : la région de Dakar (Zone Ouest) enregistre une hausse mensuelle de +1,8 %, tandis que la plus forte progression est relevée dans la zone Centre-Nord (Diourbel) avec +3,4 % sur un mois.