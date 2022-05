Financement des entrepreneurs : Bond'Innov propose des prêts sans d’intérêt allant de 5 à 20 millions FCFA

L’association Bond’innov a lancé officiellement son bureau africain à Dakar ce jeudi. À travers cette 9éme Édition, un festival a été organisé dans la capitale sénégalaise. L’objectif de l’événement est de réunir les parties prenantes de l’entreprenariat (entrepreneurs, innovateurs, chercheurs, les étudiants et les bailleurs.



« Nous lançons un financement qui vise à proposer des solutions de financements pour les entrepreneurs qui sont en phase de préparation à l’échelle. Nous leur proposons des prêts qui sont à taux zéro donc gratuit, il n y a pas de taux d’intérêt à reverser seul la somme du prêt doit être remboursé. C'est un moyen de financement inclusif et il est couplé d’un accompagnement pour être sûr que l’argent soit mieux investis », a dit Yoann Terrom, Co-Manager de Bond’innov Afrique,



Pour pouvoir candidater, il faut être formalisé depuis un an et avoir développé un produit ou un service. Être en phase de préparation à l’échelle, c’est-à-dire que l’entreprise soit bien installé ici au Sénégal et que l’entrepreneur réfléchit à agrandir ou à développer un nouveau produit. Pour le dernier critère, il faut être innovant.



« Il n y a pas de tranche d’âge en particulier pour adhérer au projet par contre il y a des critères géographiques », a-t-il souligné. Sont concernées, les entreprises sénégalaises exerçant au Sénégal, les entreprises sénégalaises visant à s’exporter en France et les entreprises franco-sénégalaises de la diaspora qui ont des projets d’entreprise en France. Depuis 2016, 84 entreprises ont été financées par l’association Bond’innov. Pour ce projet ici au Sénégal, moins d’une dizaine d'entreprises seront financées. Les financements sont compris entre 5 et 20 millions FCFA et l’appelle à la candidature est déjà ouvert jusqu’au mois de juillet », a informé M. Torrom.



Bond’innov, finance et accompagne des start-up innovantes et prometteuses en France et en Afrique via des outils financiers gratuits et inclusifs : les prêts d’honneurs. Accordés aux start-ups qui ont déjà fait leur preuve de concept économique et qui préparent leur passage à l’échelle, ces prêts sont dédiés à ceux qui présentent les meilleures garanties de réussites, de création de valeurs et d’emplois durables.