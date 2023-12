Financement et soutien du terrorisme : le Qatar « a secrètement envoyé 15 millions de dollars à des mouvements islamistes dans le nord du Mali »

La lettre du gouvernement qui a fait l'objet d'une fuite est "le premier document à impliquer directement l'émir du Qatar dans le financement du terrorisme"



Le régime du Qatar a versé 15 millions de dollars aux mouvements islamistes du nord du Mali et à une entité du Sahel, selon un document qatari qui aurait fait l'objet d'une fuite. L'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI), basé à Washington D.C., a traduit et publié le 29 novembre la lettre présumée du gouvernement qatari portant la mention "Secret et urgent".



En 2012, un certain nombre de médias francophones avaient déjà rapporté que le Qatar finançait les islamistes dans le nord du Mali. Le Canard Enchainé avait écrit un article intitulé "Notre ami le Qatar finance les islamistes du Mali", dans lequel une source du renseignement militaire français déclarait : "Le MNLA [séparatistes touaregs laïques], Ansar Dine, lié à Al-Qaïda, et le MUJAO [Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest] ont tous reçu de l'argent de Doha".



L'ancien Premier ministre Cheikh Hamd ben Jassim Al-Thani (Habaj) fait depuis longtemps l'objet d'accusations diverses, allant de la corruption de journalistes à l'antisémitisme.



Ce petit pays du Golfe riche en pétrole chercherait à utiliser son énorme richesse pour influencer les organisations de défense des droits de l'homme

Doha a également été confronté à des allégations selon lesquelles ce petit pays du Golfe riche en pétrole chercherait à utiliser son énorme richesse pour influencer les organisations de défense des droits de l'homme, l'ONU et les groupes de réflexion afin qu'ils publient des rapports élogieux sur le Qatar. En novembre, i24NEWS a rapporté qu'un document qatari révélait que Doha avait envoyé 3 millions d'euros à Human Rights Watch. HRW a nié avoir reçu de l'argent du Qatar.



"Je souhaite me référer à la lettre de votre Excellence (da-49-2011) du 4 avril 2011, qui comprend les directives estimées de Son Altesse, l'émir du pays, concernant l'envoi d'un soutien monétaire urgent aux mouvements d'opposition islamiques dans le nord du Mali, et à l'organisation du Sahel et du Sahara d'un montant de 15 millions de dollars américains", stipule la lettre, envoyée par Youssef Hussein Kamal, alors ministre de l'économie et des finances du Qatar, au directeur du bureau de l'émir du Qatar.



Il y ajoute: "Cette somme doit être distribuée en connaissance de cause par le service de sécurité de l'État, représenté par M. Abdullah bin Hamad Al-Nue'eimi, dans la section du soutien humanitaire. Je souhaite informer Votre Excellence que, dans le cadre de la mise en œuvre des directives estimées, la somme de l'aide en espèces, d'un montant de 15 millions de dollars américains, a été remise au service de sécurité de l'État représenté par M. Abdullah bin Hamad Al-Nue'eimi".



Pour Marc Eichinger, un ancien agent de renseignement français qui a beaucoup écrit sur le financement du terrorisme par le Qatar, "ce document est plus important que les autres car, pour la première fois, il prouve que l'émir est directement impliqué dans le financement du terrorisme. Il a personnellement donné l'ordre de verser de l'argent à des personnes sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Ce financement a déstabilisé toute l'Afrique de l'Ouest pour satisfaire et provoquer une vague de migration sans précédent".



Ghanem Nuseibeh, l'un des principaux experts du régime du Qatar et fondateur du cabinet Cornerstone Global Associates, basé à Londres, confirme à i24NEWS: "Ces allégations ne sont pas surprenantes car elles s'inscrivent dans le cadre du financement et du soutien par le Qatar de groupes terroristes islamistes dans le monde entier. Cela correspond à la politique étrangère du Qatar qui, au cours des deux dernières décennies, s'est efforcée de s'aligner sur les islamistes locaux dans de nombreuses régions du monde".



