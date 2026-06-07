Finances publiques : Les recettes de l'État s'établissent à 317,6 milliards de FCFA en mars 2026 selon l'ANSD

Les recettes de l'État s'établissent à 317,6 milliards de FCFA au mois de mars 2026, marquant un repli de 27,4% par rapport au mois précédent, selon les repères statistiques de l’ANSD publié le 5 juin 2026.





Cette contraction mensuelle découle de la chute conjuguée des recettes fiscales de 24,1% et du recul des recettes non fiscales de 72,7%. En comparaison annuelle, les recettes totales fléchissent également de 6,7% par rapport à mars 2025, une régression qui s'explique par la forte diminution des recettes non fiscales de 69,5% et la légère contreperformance des recettes fiscales de 1,5%.







Toutefois, en cumul sur le premier trimestre de l'année 2026, les recettes totales de l'État affichent une progression de 4,9% pour atteindre 1 073,5 milliards de FCFA contre 1 023,2 milliards de FCFA un an auparavant. Cette hausse trimestrielle est portée par la bonne tenue des recettes fiscales globales qui augmentent de 6,2% sur les trois premiers mois pour s'établir à 1 029,2 milliards de FCFA, portées notamment par la hausse de 8,2% des impôts indirects qui atteignent 576,3 milliards de FCFA, tandis que les impôts directs restent stables à 393,8 milliards de FCFA.





À l'inverse, les recettes non fiscales confirment leur repli en cumul trimestriel avec une baisse de 17,4%, s'établissant à 44,3 milliards de FCFA contre 53,6 milliards de FCFA à la même période en 2025.

