Trafic de migrants vers les Canaries : les aveux détaillés des passeurs interpellés à Saint-Louis

Huit membres présumés d’un réseau transnational de passeurs ont été déférés au parquet ce 22 juillet 2026. Interpellés à Saint-Louis par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), les suspects sont passés aux avoeux complets face aux enquêteurs, dévoilant les coulisses d'une opération clandestine entre la Mauritanie, le Sénégal et la Gambie.



Surpris le 19 juillet sur les berges de Guet-Ndar au moment précis où ils s'apprêtaient à embarquer, les premiers convoyeurs interpellés ont unanimement reconnu leur implication dès leur audition. Ils ont avoué que leur mission initiale consistait uniquement à convoyer la pirogue depuis Saint-Louis vers la Gambie, où d'autres candidats au voyage vers les îles Canaries les attendaient déjà.



Les aveux des mis en cause ont également mis en lumière le rôle central des complices régionaux. Le chauffeur arrêté a admis avoir acheminé trois des convoyeurs depuis Foundiougne sur ordre de commanditaires en fuite. De son côté, l'homme chargé du matériel a avoué détenir les deux moteurs hors-bords indispensables à la traversée, expédiés depuis la Mauritanie sur instruction directe du cerveau présumé du réseau.



Grâce à ces aveux détaillés et aux recoupements de la DNLT, les forces de l'ordre ont pu établir le mode opératoire de la filière et confirmer l'identité de son organisateur principal, un récidiviste déjà connu des services de police. Les recherches se poursuivent pour retrouver les derniers complices en cavale.